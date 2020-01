İzmir sibel'in doğum günü anısına atkı, bere ve battaniye dağıttılar - Son Dakika

Sibel'in doğum günü anısına atkı, bere ve battaniye dağıttılar

İZMİR'de, öğrenciyken evinde yaptığı çorbaları sokakta yaşayan zor durumdaki kişilere dağıtıp, sosyal sorumluluk projesi başlatan Sibel Arslan'ın 2017 yılında 23 yaşındayken kansere yenik düşüp, hayatını kaybetmesinin ardından yakınları, 'Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği' adıyla kurdukları grupla, bu hareketi devam ettirdi. Sibel'in başlattığı iyilik hareketini gün geçtikçe büyüten dernek üyeleri, 10 Ocak'ta Sibel'in doğum günü anısına topladıkları battaniye, mont, bere ve atkıları sokakta yaşayan 100 kişiye hediye etti.

Üniversite öğrencisi Sibel Arslan, 'Başka bir dünya mümkün' düşüncesiyle, 2014 yılında evinde yaptığı çorbaları evsizlere dağıtarak bir iyilik hareketi başlattı. 2017 yılında kansere yenik düşüp, hayatını kaybeden Arslan'ın ailesi ve arkadaşları, 'Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği'ni kurdu. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri toplanıp gönüllülerle birlikte Alsancak, Konak, Basmane ve otogar bölgelerine dağılan dernek üyeleri, sokakta yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan kişilere çorba dağıtımı yapmaya devam etti.

'AMAÇLARI SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK'

Amaçları, sokakta yaşayanların karnını doyurmak değil, onlara bir kap çorbayla ulaşıp, iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmak olan dernek üyeleri, haftanın iki günü Basmane'deki dernek ofisinde iş bölümü halinde imece usulü hazırladıkları çorbaları termoslara ve karton kaselere doldurup evsizlere ulaştırıyor. Yaklaşık 3 yıldır hiç ara vermeden, yeleklerini giyerek yardımlara devam eden gönüllüler, Sibel'in doğum günü olan 10 Ocak'ta onun anısına bu sefer sokakta yaşayan kişilere, soğuk kış günlerinde üşümemeleri için destekçilerinden topladığı bere, atkı, mont ve battaniyeleri dağıttı. Her dağıtımda yaklaşık 150 kişiye çorba ulaştıran dernek üyeleri, gittikleri bölgelerdeki kişilerin birçoğunu tanıyor, onların kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlayıp, yardıma ihtiyaçları olduklarında el uzatabilecekleri kişiler haline geliyor.

'BİR GÜNLÜĞÜNE HEPİMİZ SİBEL OLDUK'

Her hafta yeni kişilerin eklendiği 30 kişilik gönüllü ekibiyle çorba dağıtımına hazırlanan Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ulvi Küçük (27), şunları söyledi:

"Sibel'e yakışır şekilde bir doğum günü kutlamak istedik. O bu dünyada olmasa da onun sayesinde olan şeyleri hem kendimize hem başkalarına da göstererek bunu yaymak istedik. Düzenli olarak çıktığımız rotalarda giysi dağıtımı yaptık. Sokaklarda Sibel yerine bir günlüğüne hepimiz Sibel olduk. Derneğimizin çorba dışında ilk defa bir dağıtımı oldu. Dernekte her şey toplu olarak yapılıyor. Herkesin çorbada tuzu bulunuyor, herkesin eli bir şekilde çorbaya değmiş oluyor. Bizim asıl amacımız burada beraber yaptığımız çorbayı evsizlere ulaştırıp, onlara dokunabilmek. Onların ilerleyen zamanlarda bize güvenip anlattıkları sorunlarında, şikayetlerinde, isteklerinde onlarla ilgilenmek istiyoruz. Sağlık problemi yaşayan bir evsizle ilgilenip, ona refakatçi olmak istiyoruz. Kimlik problemi yaşayan evsizlerimize kimlik çıkartıp, barınmak isteyenlere yardımcı olmak istiyoruz. Kıyafet, hamam gibi öz bakım ihtiyaçlarını da gidermek istiyoruz. Biz her şeyi yolda öğreniyoruz, evsizlerle iletişim kurmayı, derneği çekip çevirmeyi öğreniyoruz. Artık ne yapmak istediğimizi daha iyi biliyor ve kendimize geliştirmeye çalışıyoruz. Onların psikolojisini anlamak ve onlarla sağlıklı iletişim kurma konusunda her gün gelişme gösteriyoruz. Derneğin en güzel özelliği çeşitlilik olması, her kesimden gönüllümüz var."

'EVSİZLERLE SARILIP AĞLADIK'

Kendisi katıldıktan sonra iki kızını da derneğe gönüllü yaptığını anlatan dernek üyelerinden aşçı Seval Güner (50), "Sibel'in doğum gününde uzun süredir hediye almayan bir kadınla denk geldik. Önce sıfır battaniye verdik, üzerine bir kaban hediye ettik. 'Ben uzun süredir hediye almıyorum' dedi ve bana sarılıp ağladı. Çok mutlu oldular, çok duygusal anlar yaşadık. Eve gittiğimde ben de ağladım. Keşke daha fazla imkanımız olsa, yerimiz daha büyük olsa çok iyi olurdu. Belki belediye kadar değil ama bir Sibel kadar elverişli oluruz. Dün Sibel'i hiç tanımamama rağmen 'İyi ki doğmuşsun, iyi ki annen seni dünyaya getirmiş' dedim. Dernektekilerin bir annesi, bir ablası oldum. Elimden geldiğinde, temizlikte, alınacak malzemelerde yardım ediyorum. İşim bittiğinde buraya gelebiliyorum, haftada iki gün buradayım. Burayı ertelemek istemiyorum, dernek üyelerinin hepsi düzgün çocuklar" diye konuştu.