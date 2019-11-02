Son Dakika Haberleri: İzmir su borusu patladı, taşkın sularının ulaştığı izmir körfezi kahverengiye büründü
Son Dakika Güncel İzmir su borusu patladı, taşkın sularının ulaştığı izmir körfezi kahverengiye büründü

İzmir su borusu patladı, taşkın sularının ulaştığı izmir körfezi kahverengiye büründü

7 saat önce

Su borusu patladı, taşkın sularının ulaştığı İzmir Körfezi kahverengiye büründüİZMİR'in Konak ilçesinde, temiz su borusunun patlaması sebebiyle mahallede başlayan su taşkını, evlere ve iş yerlerini etkiledi.

Su borusu patladı, taşkın sularının ulaştığı İzmir Körfezi kahverengiye büründü

İZMİR'in Konak ilçesinde, temiz su borusunun patlaması sebebiyle mahallede başlayan su taşkını, evlere ve iş yerlerini etkiledi. Taşkın sularının denize ulaşması sebebiyle, körfezin rengi kahverengiye büründü.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yol çalışması yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple temiz su borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle şiddetli bir şekilde taşkın oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucunda durum kontrol altına alındı. Olayda bazı ev ve iş yerlerinde ise maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, patlayan borunun temiz su borusu olduğunu bildirdi.

KÖRFEZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Su borusunun patlamasıyla İzmir Körfezi'nin rengi değişirken, Karataş Sahili açıklarında denizin rengi kahverengiye dönüştü. Sahilde yürüyüş yapan İzmirliler, gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Denizi kahverengi görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Adem Küçük (33), "Denizi bu renkte görünce çok şaşırdım. Umarım yetkililer en kısa sürede körfezi temizler ve bizler de o güzel manzarayı izlemeye devam ederiz" dedi. Yetkililere seslenen Hasan Çakmak (55) ise, " Denizi kahverengi görünce şok oldum. Yetkililerin bir an önce önlem alıp, denizin rengini eski haline getirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İzmir su borusu patladı, taşkın sularının ulaştığı izmir körfezi kahverengiye büründü

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:35 Kaynak: DHA
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