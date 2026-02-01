İzmir Takımlarından Kritik Galibiyetler

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından uzaklaşma mücadelesindeki İzmir takımları Bornova 1877 ve İzmir Çoruhlu FK haftayı kritik galibiyetlerle kapattı. Grupta ilk yarıda 11 hafta boyunca galibiyete hasret kalıp bu periyotta art arda 9 mağlubiyet alan Bornova 1877 ikinci yarıda kendine geldi. Teknik direktör Taner Otlak yönetiminde Eskişehir Anadolu ve İzmir Çoruhlu'dan sonra üst üste üçüncü galibiyetini lige erken havlu atan Nazillispor'u evinde 4-0 yenerek alan İzmir ekibi yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Ligde sezonun ilk yarısında en yakın küme düşme adaylarından olmasına rağmen ikinci yarıdaki performansıyla düşme potasından çıkan Bornova 18 puana ulaştı. İzmir Çoruhlu FK da son 6 maçını kaybettikten sonra Söke 1970 SK'yı deplasmanda 2-1 yenerek moral buldu. Altay'ın 6 puanının silinip düşme hattına gerilemesiyle ligde kalma umudu artan Çoruhlu FK 12 puana ulaşarak kurtuluş hattıyla arasındaki farkı 4 puana indirdi.