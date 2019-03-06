İzmir Tatbikat Sonrası İzmir Ziyareti
33 dakika önce
Tatbikat sonrası İzmir ziyaretiMavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında İzmir'e gelen komutanlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti.
Tatbikat sonrası İzmir
ziyareti
Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında İzmir'e gelen komutanlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
'nu ziyaret etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında İzmir'e gelen Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yalçın Özkütük ile körfeze demirleyen Heybeliada
, Yıldız ve Ayvalık
gemilerinin komutanlarını ağırladı. Tatbikatın büyük bölümünün tüm deniz kuvvetleri unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Tuğamiral Özkütük, bu yorucu tempoda İzmir gibi güzel bir kentte nefeslenmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Aziz Kocaoğlu ise Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın başarılı bir şekilde geçmesini dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:06 Kaynak: DHA
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