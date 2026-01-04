İzmir Ticaret Odası\'ndan Fuar Desteklerine Yüzde 200 Artış

Türkiye'de düzenli olarak fuar teşviki veren ilk ve tek oda olarak 2025 yılında yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılan 2.776 üyesine yaklaşık 48 milyon TL destekte bulunan İzmir Ticaret Odası, 2026 yılında bu destekleri yüzde 200 oranında artırdı. Fuar desteklerinin, yalnızca üyelerin fuarlara katılımı ve ziyaretleri için sağlanan bir teşvik olarak değil; kent ekonomisini ve dış ticaretini geliştiren bir enstrüman olarak değerlendirdiklerini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Yapılan tüm güncellemeler ışığında 2025 yılında kullandığımız bütçeye göre 2026 yılındaki tüm fuar harcamaları ve teşvikleri için yüzde 200'lük bir artışla 141 milyon Türk Lirası bütçe ayırıyor olacağız" dedi.

2025 yılında; yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılan 342 üyeye standlı katılım teşviki sağlandı. 1.596 üyenin katılımıyla yurt içindeki önemli fuarlara ziyaret organizasyonları düzenlendi. Bu organizasyonlara katılan 832 üyeye konaklama desteği sunuldu. Kendi sektöründe önem arz eden 32 yurtdışı fuara 818 üyenin katılımıyla ziyaretler gerçekleştirildi. 2025 yılında toplam, 2.776 üye İzmir Ticaret Odası fuar desteklerinden faydalanmış oldu. İzmir Ticaret Odası, 2025 yılında, fuar teşvikleri, fuar ve sergi giderleri kapsamında yaklaşık 48 milyon Türk Lirası kaynak sağladı.

İzmir Ticaret Odası yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere, fuar destekleriyle ilgili hem uygulama hem de maddi anlamda önemli düzenlemeler yaptı. Yurt içi fuarlara katılan üyelere yapılan destek yaklaşık yüzde 50 oranında artarken, yurt dışı fuar ziyaret organizasyonlarında ise yüzde 25 artırıldı.

Hedef yeni pazarlar

Üyelerin yeni pazarlara açılmasını önemsediklerini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Bu yıl yurt dışı organizasyonlarımız Avrupa ve Orta Doğu'nun ötesine ulaştı. Üyelerimizi Uzak doğu ve Amerika kıtasındaki fuarlarla buluşturduk. Güney Kore'de Seul ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Las Vegas'a fuar organizasyonları düzenledik. Farklı destinasyonlar, üyelerin ilgisini ciddi oranda artırdı. Yurt dışı fuarlara katılımın, geçen yıla göre yüzde 42 arttığını görüyoruz. 2026 yılında Brezilya, Tayvan gibi rotaları da destek kapsamımıza ekleyeceğiz. Üyelerimizin yeni pazarlara açılmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi, İzmir'de düzenlenecek"

Özgener sözlerine şöyle devam etti: "Odamız bünyesinde faaliyet gösteren 80 farklı sektördeki Meslek Komitelerimizden gelen öneriler doğrultusunda, İzmir'e yeni fuarlar kazandırmaya yönelik çalışmalarımıza 2025 yılında da kararlılıkla devam ettik. Bu çalışmaların bir yansıması olarak, sektörünün önde gelen organizasyonlarından biri olan "Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi'nin" 2026 yılında İzmir'de düzenleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. İzmir'imizin tarihinden aldığı misyonla ülkemizde fuarcılığın merkezi olması konumunu güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." - İZMİR