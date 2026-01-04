İzmir Ticaret Odası'ndan Fuar Desteklerine Yüzde 200 Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İzmir Ticaret Odası'ndan Fuar Desteklerine Yüzde 200 Artış

İzmir Ticaret Odası\'ndan Fuar Desteklerine Yüzde 200 Artış
04.01.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ticaret Odası, 2026'da fuar desteklerini 141 milyon TL'ye çıkararak yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.

Türkiye'de düzenli olarak fuar teşviki veren ilk ve tek oda olarak 2025 yılında yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılan 2.776 üyesine yaklaşık 48 milyon TL destekte bulunan İzmir Ticaret Odası, 2026 yılında bu destekleri yüzde 200 oranında artırdı. Fuar desteklerinin, yalnızca üyelerin fuarlara katılımı ve ziyaretleri için sağlanan bir teşvik olarak değil; kent ekonomisini ve dış ticaretini geliştiren bir enstrüman olarak değerlendirdiklerini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Yapılan tüm güncellemeler ışığında 2025 yılında kullandığımız bütçeye göre 2026 yılındaki tüm fuar harcamaları ve teşvikleri için yüzde 200'lük bir artışla 141 milyon Türk Lirası bütçe ayırıyor olacağız" dedi.

2025 yılında; yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılan 342 üyeye standlı katılım teşviki sağlandı. 1.596 üyenin katılımıyla yurt içindeki önemli fuarlara ziyaret organizasyonları düzenlendi. Bu organizasyonlara katılan 832 üyeye konaklama desteği sunuldu. Kendi sektöründe önem arz eden 32 yurtdışı fuara 818 üyenin katılımıyla ziyaretler gerçekleştirildi. 2025 yılında toplam, 2.776 üye İzmir Ticaret Odası fuar desteklerinden faydalanmış oldu. İzmir Ticaret Odası, 2025 yılında, fuar teşvikleri, fuar ve sergi giderleri kapsamında yaklaşık 48 milyon Türk Lirası kaynak sağladı.

İzmir Ticaret Odası yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere, fuar destekleriyle ilgili hem uygulama hem de maddi anlamda önemli düzenlemeler yaptı. Yurt içi fuarlara katılan üyelere yapılan destek yaklaşık yüzde 50 oranında artarken, yurt dışı fuar ziyaret organizasyonlarında ise yüzde 25 artırıldı.

Hedef yeni pazarlar

Üyelerin yeni pazarlara açılmasını önemsediklerini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Bu yıl yurt dışı organizasyonlarımız Avrupa ve Orta Doğu'nun ötesine ulaştı. Üyelerimizi Uzak doğu ve Amerika kıtasındaki fuarlarla buluşturduk. Güney Kore'de Seul ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Las Vegas'a fuar organizasyonları düzenledik. Farklı destinasyonlar, üyelerin ilgisini ciddi oranda artırdı. Yurt dışı fuarlara katılımın, geçen yıla göre yüzde 42 arttığını görüyoruz. 2026 yılında Brezilya, Tayvan gibi rotaları da destek kapsamımıza ekleyeceğiz. Üyelerimizin yeni pazarlara açılmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi, İzmir'de düzenlenecek"

Özgener sözlerine şöyle devam etti: "Odamız bünyesinde faaliyet gösteren 80 farklı sektördeki Meslek Komitelerimizden gelen öneriler doğrultusunda, İzmir'e yeni fuarlar kazandırmaya yönelik çalışmalarımıza 2025 yılında da kararlılıkla devam ettik. Bu çalışmaların bir yansıması olarak, sektörünün önde gelen organizasyonlarından biri olan "Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi'nin" 2026 yılında İzmir'de düzenleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. İzmir'imizin tarihinden aldığı misyonla ülkemizde fuarcılığın merkezi olması konumunu güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir Ticaret Odası'ndan Fuar Desteklerine Yüzde 200 Artış - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:19:17. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Ticaret Odası'ndan Fuar Desteklerine Yüzde 200 Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.