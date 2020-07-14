İZMİR Tire'de maki yangınına giden arazöz devrildi 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

İZMİR Tire'de maki yangınına giden arazöz devrildi 2 ölü, 2 yaralı

Tire'de maki yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (3)ARAZÖZ OLAY YERİNDEN KALDIRILDIİzmir'in Tire ilçesinde, makilik alanda çıkan yangını söndürmek için bölgeye giderken devrilen arazöz, vinç yardımıyla TIR'a yüklenilerek kaldırıldı.

Tire'de maki yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (3)

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ARAZÖZ OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

İzmir'in Tire ilçesinde, makilik alanda çıkan yangını söndürmek için bölgeye giderken devrilen arazöz, vinç yardımıyla TIR'a yüklenilerek kaldırıldı. Kaza sırasında arazözün içinde bulunan ve hayatlarını kaybeden Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz'ın yanı sıra, yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Genç? ve Sedat Sagun'un eşyaları çalışma arkadaşları tarafından toplandı. Kaza sebebiyle bir süre araç trafiğine kapatılan Tire- Selçuk Karayolu da normal akışına döndü.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ali Yılmaz'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Tire'de maki yangınına giden arazöz devrildi 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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