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İzmir toplu ulaşıma dönüyor - Son Dakika

İzmir toplu ulaşıma dönüyor

24.09.2021 10:27
İzmir toplu ulaşıma dönüyor, System.String[]

İzmir'de pandemi döneminde günlük 200 binlere kadar gerileyen toplu ulaşım biniş rakamı, okulların açıldığı 6 Eylül'den itibaren hafta içinde ortalama 1,5 milyonlara yükseldi.

İzmir'de pandemi döneminde günlük 200 binlere kadar gerileyen toplu ulaşım biniş rakamı, okulların açıldığı 6 Eylül'den itibaren hafta içinde ortalama 1,5 milyonlara yükseldi. Kısıtlılık uygulamalarının sona erdiği 1 Temmuz'dan itibaren bu rakam 900 binler seviyesindeydi. Pandemi öncesinde, kentteki tüm toplu ulaşım araçlarına hafta içi ortalama 1 milyon 900 biniş yapılıyordu.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım kuruluşları ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN'da günlük ortalama biniş rakamları, pandemi öncesinin verilerine yaklaştı. Özellikle 2020 yılının ilk yarısında günlük ortalama 200 binlere kadar gerileyen biniş sayısı, şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki kısıtlamaların kaldırıldığı 1 Temmuz 2021'den itibaren yükselişe geçti. İlk etapta hafta içi günlük ortalama 900 binlere çıkan biniş rakamı, okulların açıldığı 6 Eylül'den itibaren ise büyük artış gösterdi.

6 Eylül Pazartesi günü tüm toplu ulaşım araçlarına yapılan biniş sayısı, 1 milyon 521 bin 816 olarak gerçekleşti. Bu rakam, iki önceki haftanın aynı günü (23 Ağustos) yaklaşık 1 milyon 250 bindi. 6 Eylül'den bu yana hafta içi günlük ortalama 1 milyon 500 bin seviyelerinde ölçülen biniş sayısı, pandemi öncesi dönemde ortalama 1 milyon 900 binlerdeydi.

BAŞKAN SOYER: "TRAFİKTE DAHA FAZLA RAHATLAMA İÇİN TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINI TERCİH ETMEMİZ GEREKİYOR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir süre önce yaptığı "toplu ulaşımı kullanalım" çağrısının, yerini bulmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kentte halen ciddi bir özel araç yoğunluğunun yaşandığına dikkat çeken Başkan Soyer, pandemiyle birlikte artan trafik yoğunluğuna en kolay çözümün "toplu ulaşım araçlarının tercih edilmesi" olduğunu vurguladı.

Özel araç kullanımının yüzde 110 arttığını belirten Başkan Soyer, şöyle devam etti:

"Bugün İzmir trafiğine her gün ortalama 1.5 milyon araç çıkıyor. Bu rakam, pandemi öncesinde 650 binlerdeydi. Seyahat sürelerinin uzamasının en büyük nedeni bu. Büyükşehir Belediyesi olarak toplu ulaşımın tüm unsurlarında nitelikli, güvenli, konforlu ve hijyenik hizmet sunuyoruz. Vakitten kazandırıyoruz. Otobüs filomuzu büyük oranda yeniledik, genişlettik. ESHOT, Metro, Tramvay ve İZDENİZ hatlarımızda sefer sıklıklarını artırdık. Trafikte daha fazla rahatlama için toplu ulaşım araçlarını tercih etmemiz gerekiyor. Bu konuda tüm hemşehrilerimden duyarlılık rica ediyorum."

TEMİZLİĞE AZAMİ DİKKAT

Metro, Tramvay araçlarında, İZDENİZ gemilerinde, ESHOT, İZULAŞ otobüslerinde ve TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN trenlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde olduğu gibi titizlikle sürdürülüyor. Temizlik ekipleri, istasyonlar, iskeleler ve aktarma merkezlerinin yanı sıra kamuya açık tüm noktalarda da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

(İHA)

İzmir toplu ulaşıma dönüyor
İzmir toplu ulaşıma dönüyor
İzmir toplu ulaşıma dönüyor

Pandemi, Tragger, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir toplu ulaşıma dönüyor - Son Dakika


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