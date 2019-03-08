Son Dakika Haberleri: İzmirli Kadınlara, Tramvayda Kocaoğlu Sürprizi

İzmirli Kadınlara, Tramvayda Kocaoğlu Sürprizi

34 dakika önce

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bindiği tramvayda, kadın yolculara çiçek verdi.

İzmirli Kadınlara, Tramvayda Kocaoğlu Sürprizi, System.String[]
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, '8 Mart Dünya  Kadınlar Günü'nde bindiği tramvayda, kadın yolculara çiçek verdi.

Bu sabah işine ya da okuluna gitmek üzere yola çıkan İzmirli kadınlar, güne sürprizle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, 'Dünya Kadınlar Günü'nde bindiği tramvayda, kadın yolcuları çiçeklerle karşıladı. Başkan Kocaoğlu, Fahrettin Altay ile Konak arasında, kadınlarla yolculuk etti. Yol boyu sohbet eden Kocaoğlu, kadınlara çiçek verirken, erkek yolculara da "Kadınlara iyi davranın, nezaketli olun" dedi. Başkan Kocaoğlu'nun elinden çiçek alan İzmirli kadınlar, güne keyifli ve moralli başladıklarını söyledi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:18 Kaynak: DHA

Dünya Kadınlar Günü, Aziz Kocaoğlu, İzmir, Güncel
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