İzmirli öğretmen ve öğrenciler, hazırladıkları kliple şehitleri andı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulunun öğretmen ve öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, şehitler için bir video klip hazırladı.

Videoda öğretmen ve öğrenciler, söz ve müziği Yalçın Tura'ya ait "Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısını seslendirdi.

Öğretmenlerin Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etmeleri, şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz ile Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Şehit Polis Fethi Sekin ve Eren Bülbül'ün fotoğraflarını taşıyan öğrencilere okul müdürü Erdal Güneştekin'in hitap etmesi de yer alıyor.

Güneştekin, AA muhabirine, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında başta şehit öğretmenler olmak üzere tüm şehitleri anmak için bir video hazırladıklarını belirterek, "Videonun çekim aşamasında çok duygusal zamanlar yaşadık. Amacımız öğrencilerimize milli duyguları aşılayabilmek. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Bizler milletimizin aydınlanması için fedakarca görev yapmaya devam edeceğiz. Ben görevi başında şehit olmuş tüm meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.