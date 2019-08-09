Son Dakika Haberleri: İzmirliler bayramda toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak
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İzmirliler bayramda toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz olarak vereceğini duyururken, uygulama otobüs, raylı sistem ve deniz ulaşımında geçerli olacak.

İzmirliler bayramda toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz olarak vereceğini duyururken, uygulama otobüs, raylı sistem ve deniz ulaşımında geçerli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin Kurban Bayramı ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla bayram süresince toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz gerçekleştirecek. ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı; otobüsler, metro, tramvay ve banliyö sistemiyle körfez vapurları uygulama kapsamında ücretsiz yolcu taşırken, Baykuş seferleri bayramda da devam edecek.

ESHOT Genel Müdürlüğü'nün mezarlık ziyaretleri için tahsis ettiği toplu taşıma araçları da bayram günleri ücretsiz sefer yapacak. Mezarlıklara çalışacak otobüslerin hareket saatleri ve kalkış noktaları ESHOT web sitesinden (www.eshot.gov.tr) yayımlanacak.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü de, 10-14 Ağustos 2019 tarihleri arasında; Urla, Güzelbahçe ile Foça, Mordoğan hatlarında vapur seferleri düzenleyecek. - İZMİR
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:40 Kaynak: İHA
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