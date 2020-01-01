İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi - Son Dakika

İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi

6 saat önce

İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi.

İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi, System.String[]

İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi.

Yeni yılı bir arada karşılamak isteyen İzmirliler, soğuk havaya rağmen Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, DJ Ozan Doğulu'nun verdiği konserle eğlendi.

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak yeni yıl sevincini yaşadı.

Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Cumhuriyet Meydanı, Ozan Doğulu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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