İzmit Belediyesi Meslek Fabrikasıyla, iş ve meslek sahibi yapacak - Son Dakika

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kent genelindeki işsizliğin azaltılması, nitelikli insan kaynağının oluşturmasına yönelik ilgili kurumların işbirliğiyle İzmit Belediyesi Meslek Fabrikasını hayata geçirecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla fark oluşturan projelere imza atmayı sürdüren İzmit Belediyesi, sanayi ve hizmet sektörlerinin eleman ihtiyacına göre eğitim vererek, nitelikli iş gücü yetiştirecek olan İzmit Belediyesi Meslek Fabrikasının temellerini atıyor. İzmit Belediyesi Meslek Fabrikası, kent genelindeki işsizliğin azaltılması, yerel ekonomik gelişme ve rekabet gücüne katkı sağlamak, büyüyen ve gelişen sektörler başta olmak üzere öncelikli alanlarda yerel iş gücü piyasasında talep edilen beceri ve nitelikle donatılmış insan kaynağını oluşturacak. Mesleki ve teknik eğitim hizmetlerini sağlayacak olan kurum, tam donanımlı bir Eğitim Kampüsü olacak.

Çalışma kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, üniversiteler ve ilgili kurum müdürlükleri ile iş birliği protokolleri imzalanarak Meslek Fabrikası kurslarını tamamlayan kursiyerlerin, işletmelerde pratik yapma olanakları artırılacak. Bu kapsamda dün KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KOTO Başkanı Necmi Bulut ile bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işbirliği için görüş alışverişinde bulundu. Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç ve odaların yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu toplantılarda, Meslek Fabrikası olarak hizmet verecek Eğitim Kampüsüne yönelik işbirliği adımları konuşuldu.

İzmit Belediyesi Meslek Fabrikası, kuluçka merkezi, üretim laboratuvarı, mesleki ve teknik eğitim, istihdam ofisi olmak üzere dört aşamalı olarak çalışacak. Kuluçka merkezleri; ofis alanı, networking imkanları, mentorluk hizmetleri gibi birçok farklı alanda girişim olanakları oluştururken, önce hayal edilip sonra da bu hayalin hızla somut örneğe çevrildiği üretim laboratuvarında araştırma ve üretim arasında, bilgisayar kontrollü aletler kullanılarak farklı ölçeklerde ve değişik malzemelerden hemen her proje maket olarak yapılabilecek.

Sanayi, bilişim ve teknoloji, inşaat ve tesisat, sigortacılık, grafik tasarım, seramik, turizm, yiyecek içecek hizmetleri, güzellik ve saç bakım, kişisel gelişim, yabancı dil ve daha çok sayıda alanda mesleki ve teknik eğitim kursu verilecek. İstihdam ofisi ise mesleki eğitimlerden mezun olan kursiyerler iş gücü piyasası ile buluşturularak, İzmit Belediyesi Meslek Fabrikasının istihdam ayağını güçlendirecek bir çalışma ofisi olacak.

İşsizlik ve nitelikli eleman sorununun sadece Kocaeli değil, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kuracağımız İzmit Belediyesi Meslek Fabrikasıyla, bölgemize özgü bir istihdam politikasının geliştirilmesine katkıda bulunarak, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere, İzmit'teki işsiz nüfusun mesleki anlamda nitelikli iş gücüne dönüştürülmesi ve istihdama katılımını hedefliyoruz. İzmit Belediyesi olarak eğitim, iş gücü ve istihdam üçgenini mesleki bir fabrika gibi çalışacak olan eğitim kampüsümüzde bilimsel ve teknik olarak bütünleştirerek, meslek odaları, STK'lar ve üniversitelerin işbirliğiyle nitelikli donatılmış insan kaynağına katkı sunacağız" dedi. - KOCAELİ