İzmit Belediyesinde lavantalar, geri dönüşümle açıyor - Son Dakika

İzmit Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüştürülerek öğütülen dalları, Lavanta Bahçesi'ndeki yabani otlar ile mücadelede kullanırken, toprağı da daha verimli hale getiriyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Lavanta Bahçesi'nde, toprak neminin korunması, toprağın verimliliğinin ve sağlığının iyileştirilmesi, yabani ot büyümesinin azaltılması ve bölgenin görsel çekiciliğinin arttırılması için malzeme serimi çalışmalarına başladı. Belediye bünyesinde bulunan dal öğütme makineleri ile ibreli ve normal ağaçlardan toplanan dalları geri dönüştürerek çevreye yeniden kazandıran İzmit Belediyesi ekipleri, elde edilen malzemeyle Lavanta Bahçesi'nin toprağına verim katıyor. Yabani ot ile mücadele yönteminde geri dönüşümü kullanarak Sıfır Atık Projesine destek veren İzmit Belediyesi, geri dönüşümle elde edilen ürünü Lavanta Bahçesi'nde sıra aralarına ve lavantaların üzerine komple sererek bitkinin kök nemini korumasını sağlıyor.

Geri dönüşümle elde edilerek, toprağa ve bitkilerin üzerine serilen malzeme sayesinde çok daha verimli bir toprağa sahip olan lavantalar, yabani otlara maruz kalmadan rahatça açıyor. - KOCAELİ