İzmit'de caddeler kaldırımlarla düzenleniyor - Son Dakika
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İzmit'de caddeler kaldırımlarla düzenleniyor

7 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi Akarsu Caddesi'nde kaldırım imalatı gerçekleştirdi.

İzmit'de caddeler kaldırımlarla düzenleniyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi Akarsu Caddesi'nde kaldırım imalatı gerçekleştirdi.


Yol onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında il genelinde çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaldırım imalatlarını da sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Akarsu Caddesi'nde kaldırım imalatı ve caddenin belli bölümlerinde taş duvar imalatı gerçekleştirdi. İnşa edilen taş duvar kısımlarının olduğu yerlerde, vatandaşların can güvenliği için yaya korkuluk imalatı yapıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan imalat çalışması ile caddenin modern bir görünüme kavuşması sağlandı.


Çalışmalar dahilinde Akarsu Caddesinin 750 metrelik kısmında kaldırım imalat çalışması yapıldı. 1,5 metre genişliğinde inşa edilen kaldırımlarda toplam bin 300 metrekare parke imalatı gerçekleştirildi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alikahya, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:23 Kaynak: İHA
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