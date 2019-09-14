İzmit'in merkezinde karate şov

İzmit Belediyespor Karete Takımı, Belsa plaza önünde bulunan meydanda gerçekleştirdiği gösteri ile vatandaşlardan büyük alkış aldı.



İzmit Belediyespor Karete Takımı, "Mavi Yeşil Sokak" etkinlikleri kapsamında İzmit Belediye Meydanı'nda 60 karate sporcusuyla görsel bir şov gerçekleştirdi. Karate takımı hocaları Timur Doğan ve Hüseyin Karal'ın komutlarıyla gerçekleşen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösteriyi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya ve İzmit Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa da izledi. Gösteri sonunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Karete Takımı Hocası Timur Doğan'a teşekkür ederek plaket takdim etti.



Gösteriyle ilgili konuşan İzmit Belediyesi Karate Takımı Hocası Timur Doğan, "İlk defa belediye önünde görsel bir şov gerçekleştirdik. 60 kişiden oluşan takımımızda Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonları bulunuyor. Gelecek turnuvalarda da İzmit Belediyesi'ni en şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu sebeple İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - KOCAELİ