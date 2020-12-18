İzmit'in sembolü saat kulesi ihtişamıyla büyülüyor - Son Dakika

İzmit'in sembolü saat kulesi ihtişamıyla büyülüyor

18.12.2020 11:37

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Osmanlı döneminden kalma tarihi saat kulesi şehrin en önemli yapılardan biri olarak varlığını sürdürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Osmanlı döneminden kalma tarihi saat kulesi şehrin en önemli yapılardan biri olarak varlığını sürdürüyor.

Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli ilk olarak akıllara fabrikalar ve limanlarıyla gelse de kent zengin bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Bir asrı aşan tarihi ve bu süre zarfında tanıklık ettiği yangın ve depremlere rağmen ayakta kalmayı başarmış yapılardan biri de kentin sembolü haline gelen İzmit Saat Kulesi. İzmit'in vazgeçilmez unsurlarından biri olan 24 metre yüksekliğindeki kule, ihtişamıyla görenlerde hayranlık uyandırıyor. Kule her katında farklı mimari ve süsleme uygulamaları, ince uzun külah yapısıyla dikkati çekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İzmit'in en ikonik sivil mimari örneklerinden tarihi saat kulesi, Sultan 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına 1900-1901 arasında kente hakim bir tepede konuşlanan Kasr-ı Hümayun'un yanında inşa edildi.

Neoklasik üslupta Hereke ve Tavşancıl'dan getirilen traverten taşlardan yaptırılan saat kulesinin alt katında sebiller, en üst katında ise saat bulunuyor. Orta katın her cephesinde ise Sultan Abdülhamid'in tuğrası yer alıyor.

Üç yüzü mermer motifli çeşmelerle süslenen kulenin giriş kısmı kuzey cephesinde konumlandırılırken, doğu, batı ve güney yüzlerinde yer verilen çeşmeler göze çarpıyor.

Seyir terasından doyumsuz körfez manzarası

Kulenin ikinci katında oluşturulan seyir terası İzmit Körfezi'nin muhteşem manzarasını seyretme imkanı sağlarken, burayı çevreleyen korkuluklar da döneminin zarif üslup özelliklerini yansıtıyor.

Kulenin dördüncü katında saat odası ve dört cephesinde 80 santimetre çapında saat kadranı bulunuyor. Mekanizma, saat başlarında saat sayısı kadar, her yarım saatte bir de tek çalarak zamanı insanlara duyuruyor.

Zaman içerisinde yıpranıp bakıma ihtiyaç duyan kule farklı tarihlerde restorasyondan geçti. 1971 yılında Seka Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 2006 yılında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Saat kulesinde 2011 yılında da İzmit Belediyesi tarafından basit onarım çalışmaları yapıldı.

Sonbaharda sararan ağaçlar ve dökülen yaprakların renkleriyle ayrı bir güzelliğe de bürünen İzmit Saat Kulesi, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla İzmitlilerin en uğrak noktası olma özelliğini de hala koruyor.

İzmit'in sembolü saat kulesi ihtişamıyla büyülüyor
İzmit'in sembolü saat kulesi ihtişamıyla büyülüyor
İzmit'in sembolü saat kulesi ihtişamıyla büyülüyor
İzmit'in sembolü saat kulesi ihtişamıyla büyülüyor

Osmanlı, Kocaeli, İzmit, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmit'in sembolü saat kulesi ihtişamıyla büyülüyor - Son Dakika


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