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İzmit Körfezi'nde kıyıya vuran binlerce ölü denizanası vatandaşları endişelendi - Son Dakika

İzmit Körfezi'nde kıyıya vuran binlerce ölü denizanası vatandaşları endişelendi

18.10.2021 14:26

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki sahil şeridi ölü denizler ile kaplandı. Yaklaşık bir haftadır binlerce denizanasının kıyaya vurduğu ilçede, vatandaşlar endişe içerisinde. Yaşanan toplu ölümlerin sebebi ise henüz bilinmiyor.

İzmit Körfezi'nin Başiskele ilçesi sahil şeridinde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu. Sahil şeridinde yürüyen ve bisikletleriyle gezen vatandaşlar, kıyıya vuran denizanalarına baktı.

İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu

ÖLÜ DENİZ ANALARI BİR HAFTADIR KIYIYA VURUYOR

Yaklaşık bir haftadır ölü deniz analarının yavaş yavaş kıyıya vurduğunu söyleyen Yalçın Şen, "Sabah erken saatlerde bisiklet sürmek için sahil şeridinden gitmeye başladık. Sahilde ölü denizanaları dikkatimizi çekti. Geçen seneye nazaran müsilaj olayından sonra biraz daha fazlalaştı.

İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu

VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Diğer sahillerde de denizanaları gördük. Fakat son bir haftadan itibaren yavaş yavaş ölü denizanaları kıyıya vurmaya başladı. Bu sabah bu kadar ölü denizanası yoğunluğu ile ilk kez karşılaştık. Ölüp kıyıya vurması bizi endişelendiriyor." dedi.

İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu
İzmit Körfezi'nde kıyıya vuran binlerce ölü denizanası vatandaşları endişelendi

Yalçın Şen, Başiskele, Bisiklet, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'nde kıyıya vuran binlerce ölü denizanası vatandaşları endişelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Körfezi'nde kıyıya vuran binlerce ölü denizanası vatandaşları endişelendi - Son Dakika
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