İzmit Körfezi Değirmendere sahili bölgesinde dereden beyaz renkte bir sıvı döküldüğünü fark edenler durumu belediyeye bildirdi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na bağlı ekipler inceleme başlattı. Ekipler incelenmek üzere beyaz sıvıdan kavanozlara numune aldı. Sıvının nereden döküldüğünün tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmit Körfezi'ne beyaz renkli sıvı aktı, inceleme başlatıldı - Son Dakika

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