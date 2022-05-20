İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 746 bin TL ceza uygulandı

İzmit Körfezi'ne kirli su boşalttığı tespit edilen gemiye, 1 milyon 746 bin 429 TL para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliklerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Denetimler çerçevesinde, Comoros bandıralı 'Artey' isimli kuru yük gemisinin, kirli suyu İzmit Körfezi'ne boşalttığı tespit edildi. Gemiye, 1 milyon 746 bin 429 TL para cezası uygulandı.

(Cihan Atik - İHA)