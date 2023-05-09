Uydu görüntülerinde İzmit Körfezi'nin turkuaz renkte olmasının nedeni öğrenildi - Son Dakika
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Uydu görüntülerinde İzmit Körfezi'nin turkuaz renkte olmasının nedeni öğrenildi

09.05.2023 14:40

NASA'nın uydu görüntülerine de yansıyan İzmit Körfezi'nin turkuaza dönmesinin sebebinin 'kokolitofor' denilen tek hücreli bir canlı olduğu öğrenildi. Uzmanlar körfezin kısa sürede normale döneceğini düşünüyor.

Önceki yıllarda müsilaj ve sanayi atıkları nedeniyle çeşitli renklere bürünen İzmit Körfezi, bu kez turkuaz rengini aldı. NASA'nın uydu görüntülerine de yansıyan renk değişimiyle ilgili konuşan Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, olayın sıradan bir doğa olayı olduğunu söyledi. Benzer durumlara zaman zaman rastlandığını vurgulayan Ergül, 'kokolitofor' artışının geçen sene bu zamanlarda da yakın ölçüde gerçekleştiğini aktardı.

İzmit Körfezi'nin kokolitoforların üremesi için dingin bir ortam sağladığını söyleyen Ergül, şöyle konuştu: "Besleyici elementler bakımından da İzmit Körfezi'ndeki azotlu ve fosforlu bileşikler muhtemelen üremeleri için uygun ortam hazırlıyor. Dolayısıyla da sayıca artıyorlar.

İzmit Körfezi'nin turkuaza bürünmesinin sebebi belli oldu

"DURUM DOĞAL KABUL EDİLMELİ"

Çok endişe edilir ya da çok garipsenir bir durum değil. Zaman zaman rastlıyoruz. Meteorolojik koşullarda üremelerini destekleyen rüzgar, su sıcaklığı gibi faktörleri uygun hale getirdiğinde; bu canlıların sayıca artışları, buna bağlı olarak da su üzerinde turkuaz renklenmenin görülmesi doğal kabul edilebilir.

İzmit Körfezi'nin turkuaza bürünmesinin sebebi belli oldu

"KISA SÜREDE NORMALE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bu durumun uzun süre devam etmemesini umuyorum. Daha önceki tecrübelerimiz, birkaç hafta içerisinde bu oluşumların kaybolduğunu ve sayılarının normale döndüğünü gösteriyor. Dolayısıyla sürecin bu şekilde işleyeceğini tahmin ediyoruz."

İzmit Körfezi'nin turkuaza bürünmesinin sebebi belli oldu
İzmit Körfezi'nin turkuaza bürünmesinin sebebi belli oldu
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Uydu görüntülerinde İzmit Körfezi'nin turkuaz renkte olmasının nedeni öğrenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uydu görüntülerinde İzmit Körfezi'nin turkuaz renkte olmasının nedeni öğrenildi - Son Dakika
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