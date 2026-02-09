Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında toplam 3 ayrı suçtan 30 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, B.A. isimli hükümlü İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?