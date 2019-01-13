Son Dakika Haberleri: İzmit'te Binlerce İş Yeri Denetlendi

İzmit'te Binlerce İş Yeri Denetlendi

1 saat önce

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından geçen bir yıl içinde 11 bin 227 iş yerinin denetlendiği açıklandı.

İzmit'te Binlerce İş Yeri Denetlendi, System.String[]
İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından geçen bir yıl içinde 11 bin 227 iş yerinin denetlendiği açıklandı.

İzmit Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde, ruhsat, temizlik, hijyen konularında kontrol yapıldığı kaydedildi. Yapılan denetimlerde aralarında kahvehane, market, büfe, lokanta, pansiyon, gibi iş yerlerinin bulunduğu 23 yer mühürlenerek ticaretten men edildi. Yetkililer, 2018 yılı içinde 865 yeni ruhsat verildiğini 128 iş yerinin ruhsatının da iptal edildiğini söyledi. Verilen yeni ruhsatlar sonucunda belediyenin kasasına 1 milyon 410 bin lira para girdiği da ifade edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçerdiği Yüksek Besin Değeriyle Kahramanmaraş Tarhanası Şifa Dağıtıyor Adnan Oktar'dan Erdoğan'a Cezaevi Mektubu: Koşullar Çok Kötü, Her Şey Cumhurbaşkanımızın Talimatına Bakar

Yoğun Bakımda Tedavisi Süren Mehmet Ali Erbil'in, Vasiyetini Hazırladığı Ortaya Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstihdam Müjdesi: Tam 10 Bin Kişi Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 15:08:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit'te Binlerce İş Yeri Denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]