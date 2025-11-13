İzmit\'te Çocuklardan 52 Kesici Alet ve Şok Cihazı Ele Geçirildi

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Doğu Kışla pazar alanında şüphe üzerine A.Ö. ve G.A.V. isimli yaşı küçük şahısların üzerleri arandı.

52 KESİCİ ALET ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada çocukların üzerinden 14 kelebek tabir edilen bıçak, 13 sustalı tabir edilen bıçak, 25 normal bıçak olmak üzere toplam 52 kesici alet ile ve şok cihazı ele geçirildi.