Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dört katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangında 1'i çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.
Yenişehir Mahallesi Özden Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişiye ambulansta müdahale etti.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te Dairede Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?