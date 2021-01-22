İzmit'teki toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi - Son Dakika

İzmit'te bu yıl için toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. maddesi ve anılan kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 3. maddesine istinaden İzmit Kaymakamlığı tarafından toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi.

İzmit ilçesinde 2021 yılı için kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak şekilde, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Miting Alanı, Anıtpark Miting Alanı, İnterteks Uluslararası Fuar Alanı Arkası Miting Alanı'nın miting alanları olması kararlaştırıldı.