İzmitli Öğrenciler Dünya İkincisi Oldu - Son Dakika
İzmitli Öğrenciler Dünya İkincisi Oldu

17.01.2026 11:03
Kocaeli'nden öğrenciler, Katar'daki Dünya Münazara Şampiyonası'nda dünya ikinciliği kazandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri, Katar'da düzenlenen 7. Dünya Münazara Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak dünya ikincisi oldu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda Türkiye şampiyonu olan ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazanan 12. sınıf öğrencileri Sümeyye Bulut, Zeynep Rümeysa Arabacı, Meryem Rabia Şengül ve Zehra Nur Abay danışman öğretmenleri İman Summakieh yönetiminde Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Burada, ana dili Arapça olan pek çok ülkeyi geride bırakan İzmitli öğrenciler, zorlu etapların ardından final oynayarak dünya ikinciliği elde etti. Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2018 yılında da dünya şampiyonu olarak Türkiye'yi başarıyla temsil etmişti.

"Sürekli çalıştık, Allah'a tevekkül ettik"

Katar'daki şampiyonada Türkiye'yi temsil eden öğrencilerden Zehra Nur Abay, başarıya giden yolda disiplinli çalışma ve maneviyatın önemine dikkati çekti. Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 2024 yılında düzenlenen yarışmalarda Arapça kategorisinde Türkiye şampiyonu olduklarını hatırlatan Abay, şunları kaydetti:

"2024'te İman Hoca ile çalışmaya başladık ve sıkı bir program uyguladık. Bu süreçte İman hoca gerek Arapça gerek münazara teknikleri gerekse ihlasımız üzerine bize çok yardımcı oldu. Sürekli birlikte çalıştık, Allah'a tevekkül ettik. Yarışmaya kadar bu süreci bu şekilde ilerlettik. Türkiye birincisi olduktan sonra da Katar'da ülkemizi temsil etmeye hak kazandık."

"1,5 yıl boyunca 100'ü aşkın konu araştırdık"

Katar biletini aldıktan sonra hazırlıkların daha da yoğunlaştığını belirten Zeynep Rümeysa Arabacı, şampiyona sürecindeki çalışma tempolarına değindi. Arabacı, ana dili Arapça olan rakiplerini geride bıraktıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"1,5 yıllık bir hazırlık sürecimiz oldu. Bu süreçte çıkması muhtemel olduğunu düşündüğümüz 100'ü aşkın konu hakkında araştırma yaptık ve haklarında delil topladık. Aynı zamanda Arapça münazaralar gerçekleştirdik, dini anlamda da kendimizi geliştirdik. Bu süre zarfında münazara üslubumuz oturdu. Kendimize konu belirleyip, hazırlandıktan sonra münazara pratikleri yaptık. Hindistan ve Lübnan gibi farklı ülkelerle hazırlık maçları gerçekleştirdik. Üniversitelerin düzenlediği münazaralarda takım eksikliği olduğunda onlara katılarak kendimizi geliştirme imkanı bulduk. Mayıs ayında elemelere girdik ve 40 ülke arasından, ana dili Arapça olan ülkeleri de geçerek 5. sırada Katar'a gitmeye hak kazandık."

"Hem YKS'ye hazırlandık hem de ana dili Arapça olanlarla yarıştık"

Sümeyye Bulut ise bir yandan üniversite sınavına (YKS) hazırlanırken diğer yandan dünya devleriyle yarışmanın zorluğunu anlattı. 45 ülke arasından sıyrılarak Katar'daki finallere katılmaya hak kazandıklarını belirten Bulut, hem akademik hem de mental olarak yoğun bir süreçten geçtiklerini vurguladı.

Bulut, şampiyonada karşılaşılan önemli güçlüklerden birinin farklı bir dil ve kısıtlı zaman olduğunu ifade ederek, "Çalışma sürecimiz yoğundu, çok gayret istiyordu. Yanında YKS çalışmamız da olduğu için bizi zorlayan bir süreçti. Aynı zamanda münazaralarda 20 dakika öncesinden konu veriliyordu. Bu süreçte ekip olarak kendimizi hazırlamamız gerekiyordu ama çok şükür atlattık. Bizi en çok zorlayan unsur, rakiplerimizin ana dillerinin Arapça olmasıydı. Biz sonradan Arapça öğrenmiştik. Onlar kendilerini çok iyi ifade ediyordu. 20 dakikalık süreçte tamamen konuyu anlayıp, argüman bulmak ve Arapça metnini yazabilmemiz gerekiyordu. Bunların hepsini 20 dakikaya sığdırmak zordu. Çok uzun ve yorucu bir süreçten geçtik. Orada ülkemizi temsil etmeye çalıştık ve güzel bir derece elde ettik" ifadelerini kullandı.

Danışman Öğretmen Summakieh: "Türkiye'yi temsil etmekten onur duyduk"

Takımın danışman öğretmeni İman Summakieh da başarının sırrının disiplin olduğunu kaydetti. 12 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten Summakieh, "Kazanmamızın sebebi birçok faktörden oluşuyordu. Bunlardan en önemlileri disiplin, birlikte çalışmak ve sabır. En önemlisi de ekip arasındaki yardımlaşma. Arkadaşlarımızla birlikte o ruha sahip olduk. Türkiye'yi temsil etmekten onur duyduk. Güzel bir iz bıraktığımız için çok mutluyuz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

