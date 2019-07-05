Son Dakika Haberleri: İznik Gölü kıyısında huzur buluşması
Son Dakika Yaşam Haber

İznik Gölü kıyısında huzur buluşması

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri, İznik gölü kıyısında düzenlenen piknikte bir araya geldi.

İznik Gölü kıyısında huzur buluşması, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri, İznik gölü kıyısında düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Düzenlendiği farklı etkinliklerle sakinlerine yönelik sürekli sosyal ve kültürel aktiviteler sunan Büyükşehir Belediyesi Huzurevi, bu kez 80 huzurevi sakinini İznik Gölü kıyısındaki piknikte buluşturdu. Gölün Orhangazi ilçesi yakasındaki çamlıkta düzenlenen piknikte Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Başkan Yardımcısı İlhan Kılıç ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yunus Kaldırım da yaşlılara eşlik etti. Gün boyunca sağlık ve ilgili personelin desteği ile özledikleri açık alanda hoşça vakit geçiren kurum sakinleri, bu hizmeti sağlayan yetkililere teşekkür etti. Etkinlikte tüm yaşlılarla sohbet eden Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yunus Kaldırım da açık alanda gerçekleştirilen ve aynı anda 80 kişilik özel bakım gerektiren yaşlıya piknik yaptırmanın, ancak yeterli kurum tecrübesi ve deneyimli personel ile mümkün olacağını belirterek, tüm çalışanlara teşekkür etti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:43 Kaynak: İHA
Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kavgalarından bıktığı iki karısını boğarak öldürdü Ünlü anchorman Erhan Çelik, Gülben Ergen'in açtığı davalardan beraat etti Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, dekoltesiyle baş döndürdü! Mahalleli esrarengiz 2 kişinin peşinde! Sabaha kadar nöbetteler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:16:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik Gölü kıyısında huzur buluşması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]