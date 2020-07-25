İznik Gölü'nde kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - EK - Son Dakika

İznik Gölü'nde kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - EK

İznik Gölü'nde kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı-ekBursa'da piknik için İznik Gölü'ne gelen Suriye uyruklu 10 kişilik ailedeki suya giren ve kaybolan 4 kişiden Mahmut Surani (36) ve yeğeni Abdullah Surani'nin (16) de jandarma ekiplerince yürütülen ve AFAD ekipleri ile dalgıç polislerin...

İznik Gölü'nde kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı-ek

Bursa'da piknik için İznik Gölü'ne gelen Suriye uyruklu 10 kişilik ailedeki suya giren ve kaybolan 4 kişiden Mahmut Surani (36) ve yeğeni Abdullah Surani'nin (16) de jandarma ekiplerince yürütülen ve AFAD ekipleri ile dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda önce Mahmut Surani'nin, ardından kısa süre sonra yeğeni Abdullah Surani'nin cansız bedenine ulaşıldı.

İki kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından Surani ailesi gözyaşlarına boğuldu. Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani, otopsi yapılmak üzere İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İznik Gölü'nde kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - EK

İznik Gölü, Suriye, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 09:20

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İznik Gölü'nde kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - EK - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Sezonu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamalar yapılır Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi 24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı         
17:21
Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak         
16:56
ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi         
16:52
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur         
16:48
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım         
16:47
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor         
16:38
100 yıllık 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı         
16:27
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Serdar Ortaç'tan Serdar Ortaç'tan "Eski Serdar'a ne dersiniz?" sorusuna ilginç yanıt: Allah belanı versin derdim         
11:44
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı         
11:29
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütünde talep patlaması yaşanıyor Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütünde talep patlaması yaşanıyor         
10:53
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu         
10:39
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak         
09:47
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti         
09:35
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Yargıtay'dan babalara Yargıtay'dan babalara "soyadı" müjdesi! Çocuğun yararına olmadıkça değiştirilemeyecek         
09:28
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı         
04:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2020 03:47:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İznik Gölü'nde kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - EK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei