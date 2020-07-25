İznik Gölü'nde kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - EK - Son Dakika

İznik Gölü'nde kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı-ek

Bursa'da piknik için İznik Gölü'ne gelen Suriye uyruklu 10 kişilik ailedeki suya giren ve kaybolan 4 kişiden Mahmut Surani (36) ve yeğeni Abdullah Surani'nin (16) de jandarma ekiplerince yürütülen ve AFAD ekipleri ile dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda önce Mahmut Surani'nin, ardından kısa süre sonra yeğeni Abdullah Surani'nin cansız bedenine ulaşıldı.

İki kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından Surani ailesi gözyaşlarına boğuldu. Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani, otopsi yapılmak üzere İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.