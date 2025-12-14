İznik\'te 143 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Bursa'nın İznik ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait, 143 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserleri satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da yüzlerce yıllık tarih ortaya çıktı. İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'nde 2 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak istedikleri bilgisinin alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında düzenlenen operasyonda, 143 Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
