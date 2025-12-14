İznik'te 143 Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
İznik'te 143 Tarihi Eser Ele Geçirildi

İznik\'te 143 Tarihi Eser Ele Geçirildi
14.12.2025 16:30
Bursa'nın İznik ilçesinde, Roma ve Bizans dönemine ait 143 eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında.

Bursa'nın İznik ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait, 143 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserleri satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da yüzlerce yıllık tarih ortaya çıktı. İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'nde 2 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak istedikleri bilgisinin alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

YÜZLERCE YILLIK TARİH ORTAYA ÇIKTI

'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında düzenlenen operasyonda, 143 Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İznik'te 143 Tarihi Eser Ele Geçirildi

19:24
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti
19:02
Trabzonspor ve Beşiktaş’ın İlk 11’leri Belli Oldu
Trabzonspor ve Beşiktaş'ın İlk 11'leri Belli Oldu
18:52
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden dengeleri değiştirecek transfer
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden dengeleri değiştirecek transfer
17:35
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı
16:01
Ünlü gazeteciyi arayıp “Ben Yeşil“ demişti Kim olduğu açıklandı
Ünlü gazeteciyi arayıp "Ben Yeşil" demişti! Kim olduğu açıklandı
15:57
Avustralya’daki saldırıyla ilgili kan donduran detay Arabadan çok sayıda bomba çıktı
Avustralya'daki saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı
İznik'te 143 Tarihi Eser Ele Geçirildi
