İznik'te 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı münasebetiyle tüm yurtta olduğu gibi İznik'te de Atatürk anıtı önünde tören yapıldı.

Törene İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkan Vekili Halil Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tuncay Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, belediye meclis üyeleri, Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu ve yönetimi, şehit aileleri ve yakınları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra İznikli vatandaşlar da katıldı.

İlçe Kaymakamı Recai Karal ve Belediye Başkan Vekili Halil Çakır'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından protokol üyeleri programa katılan halkın ve programda bulunanların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladılar.

İznik Göllüce İlkokul ve Ortaokul Müdürü Gökhan Yanmaz'ın sunumu ile Alpaslan Ortaokulu öğrencilerinden Ecrin Can (30 Ağustos) ve Zeynep Sargın ise Zafer Türküsü şiirleriyle büyük beğeni topladılar. Atatürk Anıtı önündeki törenlerin ardından İlçe Şehitlik Mezarlığında törene geçildi. Programda Eşrefzade Camii Müezzin Kayyumu Osman Küçük'ün Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdikten sonra İlçe Müftü Vekili Hasan Akçay, dua ve niyazda bulundu. Protokol üyeleri şehitlik mezarlarına karanfil çiçeği bıraktı. - BURSA