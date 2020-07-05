İznik'te "Çiçek Abbas" modifiyeli minibüs gelin arabası olacak - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Ragıp Ablay (47), satın aldığı aracı "Çiçek Abbas" filmindeki minibüsün benzeri olarak modifiye ettirdi.

Ablay'ın, hurda haldeyken satın alıp yaklaşık 35 bin lira masraf ettiği minibüs, görenlerin ilgisini çekiyor.

Ragıp Ablay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, minibüsü ile ilgili projesinin ticari bir girişim olmadığını, sadece gençlik hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Minibüsün gelin arabası olarak düğün ve benzeri törenlerde kullanılabilecek olmasından heyecan duyduğunu belirten Ablay, "Amacımız eşe dosta yardımcı olabilmek. Arkadaşlara ilginç bir düğün hediyesi de olabilir diye düşünüyorum. Minibüs çok yoğun bir ilgi görüyor, yollarda bile durdurup fotoğraf çekenler, fotoğraf çektirenler bir hayli fazla." diye konuştu.