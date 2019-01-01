İznik'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Recep Aslan
idaresindeki 42 ADF 62 plakalı otomobil, Sanayi Caddesi'nde zeytinlik alana devrildi.
Kazada, sürücü Recep Aslan ve araçta bulunan Muzaffer Karataş
, yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:24 Kaynak: AA
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