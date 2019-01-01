Son Dakika Haberleri: İznik'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

İznik'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İznik'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Aslan idaresindeki 42 ADF 62 plakalı otomobil, Sanayi Caddesi'nde zeytinlik alana devrildi.

Kazada, sürücü Recep Aslan ve araçta bulunan Muzaffer Karataş, yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Bursa, İznik, Güncel
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