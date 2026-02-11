Jagland'ın Dokunulmazlığı Kaldırıldı - Son Dakika
Jagland'ın Dokunulmazlığı Kaldırıldı

11.02.2026 15:31
Avrupa Konseyi, Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen Norveç'in eski Başbakanı Jagland'ın dokunulmazlığını kaldırdı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Norveç'in talebi üzerine, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin yeni belgelerde adı geçen Norveç'in eski Başbakanı ve eski Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın dokunulmazlığını kaldırdığını açıkladı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinden yapılan açıklamada, eski Avrupa Konseyi Genel Sekteri Jagland'ın dokunulmazlığının kaldırılması kararının, Norveç makamlarının siyasetçi hakkında yolsuzluk soruşturması yürütme talebi üzerine alındığı belirtildi.

Epstein belgelerinde adı geçmesinin ardından Norveç makamları tarafından hakkında soruşturma açılan Jagland'ın, bir dönem Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği yaptığı için dokunulmazlığı bulunuyordu.

Norveç Dışişleri Bakanlığı İletişim Danışmanı Ane Jorem, 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Jagland'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başvuru yaptığını bildirmişti.

Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, Epstein belgelerinde adı geçen diplomatlara yönelik soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

