Jagland ve Epstein İlişkisi Ortaya Çıktı

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'ya Nobel Barış Ödülü'nü takdim eden ve 2009-2015'te Nobel Komitesi Başkanlığını yürüten Norveç'in eski Başbakanı Thorbjorn Jagland'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi bulunduğu ortaya çıktı.

Epstein soruşturması kapsamında kamuoyuyla paylaşılan belgelerde, 2009'da Obama'ya Nobel Barış Ödülü'nü takdim eden Jagland'ın adının, 2 binden fazla belgede yer aldığı görülüyor.

Bu belgelere göre Jagland, Epstein ile yazışmalarında, yapacağı ziyaretlere ilişkin bilgiler veriyor.

Jagland, Epstein'a gönderdiği bir e-postada, "Tiran'da (Arnavutluk) olağanüstü güzel kızlarla birlikteydim. Ürdün, Filistin ve İsrail'e gidiyorum. Perşembe günü döneceğim." ifadelerini kullanıyor.

Bir diğer e-postada Jagland, Epstein'ın adasının fotoğraflarını gördüğünü ve burayı ziyaret etmekten mutluluk duyacağını belirterek, "Bu arada, Hanne ve ben, onun 60. doğum gününü kutlamak için iki oğlumla Karayipler'de bir yere gitmeyi konuştuk (Bildiğin gibi, sadece genç kadınlarla devam edemem)." ifadelerine yer veriyor.

Jagland'ın, Epstein'in, cinsel istismar ve fuhuş ağı dahil faaliyetleri için satın alarak kullandığı adaya ziyaretinin planlandığı da ortaya çıktı.

Bir diğer yazışmada Jagland'dan, Epstein adasına yapacağı ziyaret için doğum tarihi gibi bilgileri isteniyor.

Jagland'ın Epstein ile yazışmaları, toplantıları, akşam yemeklerini ve hatta ailesiyle Epstein'ın evine yaptıkları ziyareti de içeren bir tatil yapıldığını gösteriyor.

İkilinin, yıllarca birçok konuda mesajlaştığı, ABD ve Avrupa'da sık sık bir araya geldiği de anlaşılıyor.

Obama'ya Nobel Barış Ödülü'nü Jagland takdim etmişti.

2009'da dönemin ABD Başkanı Obama, "uluslararası diplomasi ve toplumlar arası işbirliğini güçlendirmek için gösterdiği çabalar" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Bu ödülü, 2009-2015 yıllarında Nobel Komitesi Başkanlığını yürüten Jagland takdim etmişti.

Ödülün Obama'ya verilmesi, dünya genelinde eleştirilere neden olmuştu.

Öte yandan 1996-1997'de Norveç Başbakanı olarak görev yapan Jagland, 2009 ila 2019'da Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğini de üstlenmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.