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Jaguar TCS Racing resmi testleri başarıyla tamamladı - Son Dakika

Jaguar TCS Racing resmi testleri başarıyla tamamladı

25.12.2021 15:11
Jaguar TCS Racing resmi testleri başarıyla tamamladı

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Jaguar, I-TYPE 5 ile yarıştığı ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nın sekizinci sezonu öncesinde gerçekleşen test haftasını başarıyla tamamladı.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Jaguar, I-TYPE 5 ile yarıştığı ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın sekizinci sezonu öncesinde gerçekleşen test haftasını başarıyla tamamladı.

Jaguar TCS Racing, İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo pistinde düzenlenen testlerde 400'den fazla tur atarak 1400 kilometrenin üzerinde yol kat etti. Mitch Evans ve Sam Bird'den oluşan tecrübeli pilot kadrosu, yoğun bir test haftasını geride bırakarak son teknolojilerle geliştirilen Jaguar I-TYPE 5'in optimizasyonuna katkıda bulunacak önemli veriler topladı. Jaguar TCS Racing ekibi testler sırasında beş seans boyunca yeni sıralama formatını denedi ve pit-stop provalarını tamamladı.

Jaguar TCS Racing resmi testleri başarıyla tamamladı

Geçtiğimiz sezonları başarıyla tamamlayan İngiliz pilot Sam Bird, birinci seansta sıralamanın zirvesinde yer alarak Jaguar TCS Racing'in rekabetçi ruhunu ortaya koydu. 2016 yılından beri takımın bir parçası olan tecrübeli pilot Mitch Evans ise sıralama turları antrenmanında en iyi süreyi elde ederek Jaguar I-TYPE 5'in potansiyelini kanıtladı. Test haftası boyunca olumlu sonuçlar elde eden takım, yeni sezonda daha fazla başarı ve galibiyet için Dünya Şampiyonası'nda yarışacak.

Jaguar TCS Racing resmi testleri başarıyla tamamladı

Jaguar TCS Racing, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası kapsamında 12 şehirde gerçekleşecek toplam 16 yarış boyunca mücadele edecek. Şampiyonanın ilk ayağı 28 ve 29 Ocak 2022 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Diriye kentinde düzenlenecek.

Jaguar TCS Racing resmi testleri başarıyla tamamladı

Jaguar'ın Formula E yarışlarında edindiği tecrübeler, tamamen elektrikli SUV modeli I-PACE'in gelişim sürecinde önemli rol oynadı. Jaguar TCS Racing'in Formula E programından faydalanarak geliştirdiği rejeneratif frenleme teknolojisi, Tamamen Elektrikli Jaguar I-PACE'e oldukça verimli bir enerji geri kazanım özelliği sağlıyor. Sahip olduğu 90kWh lityum-iyon batarya ile kullanıcılarına WLTP normlarına göre 470 km'lik bir menzil sunan Jaguar I-PACE, ön ve arka aksta konumlandırılan iki ayrı elektrikli motor sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlayarak 400 beygir güç ve 696 Nm tork üretiyor.

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Dünya Şampiyonası, Formula 1, Türkiye, Jaguar, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Jaguar TCS Racing resmi testleri başarıyla tamamladı - Son Dakika


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