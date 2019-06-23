Jak Ali Harvey'den bronz madalya
59 dakika önce
Milli atlet Jak Ali Harvey, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:11 Kaynak: AA
Milli atlet Jak Ali Harvey, 2019 Avrupa
Oyunları'nda bronz madalya elde etti. Belarus
'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde milli atlet Jak Ali Harvey, 100 metre yarışında 10,42'lik derecesiyle üçüncü olarak, bronz madalyaya ulaştı.
Jak Ali Harvey, Türkiye
'ye organizasyonda ikinci madalyasını kazandırdı.
Oyunlarda Yeşim Bostan ve Evren
Çağıran'dan oluşan makaralı yay karışık takımı da bugün yapılan müsabakalarda bronz madalya almıştı.
Beşiktaş, Sinan Bolat'ı radarına aldı
Müşterilerine yaptığı çemeni, şimdi Avrupa'ya ihraç ediyor
Son dakika! Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilk yorum: Milli iradenin tercihi ortaya çıktı
Mesut Mestan Bursaspor'un yeni başkanı oldu!