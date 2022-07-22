James Webb'in hasar raporu yayınlandı! Göreve devam edebilecek mi?

James Webb teleskobu, bilimsel araştırmalara başlamadan önce mikrometoroid yağmuru nedeniyle hasar aldı. Hasarın James Webb teleskobu görevini aksatmayacağını açıklayan NASA, çarpışma sonrası "önemli ölçüde düzeltilemez hasar" oluştuğunu duyurdu.

James Webb teleskobunun hasarı düzeltilemeyecek

İlk görselini 12 Temmuz'da yayınlayan James Webb, evrenin bilinmeyen yüzüne ışık tutmaya devam ediyor. James Webb'in yeni görevini açıklayan NASA, TRAPPIST-1 sistemi ve Süper Dünyalar gibi insanlığın çok fazla bilgi sahibi olmadığı hedeflere odaklanacak.

James Webb teleskobu ile ilgili rapor yayınlayan NASA, söz konusun sorunun 18 altıgen aynadan sadece birini etkilediğini açıkladı. 55 sayfalık raporda James Webb'in göreve devam edebileceği ve beklentilerin üzerinde performans sergilediği yer alıyor.

Ekip, geçtiğimiz aylarda teleskopta herhangi bir işlev kaybının olup olmadığını tespit etmek için cihazları test etti. Hasarın herhangi bir sorun teşkil etmediğinin altını çizen ekip, gelecekte başka sorunlara yol açıp açmayacağını henüz bilmiyor.

İşte Webb'in 10 ilginç gözlem hedefi

Kızılötesinde erken evren

En uzak ve en eski galaksiler

Jüpiter büyüklüğünde ötegezegenler

Aynı anda 100 Galaksi

Süper Dünyalar

TRAPPIST-1 sistemi

Organik moleküller ve gezegen doğumu

Yaratılışın Sütunları

Jüpiter, halkaları ve uyduları

Asteroitler ve Dünya'ya Yakın Nesneler (NEO)

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.