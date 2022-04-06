Jandarma 1 ayda 2 bin 460 sosyal medya adresini incelemeye aldı - Son Dakika
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Jandarma 1 ayda 2 bin 460 sosyal medya adresini incelemeye aldı

06.04.2022 13:54
Jandarma 1 ayda 2 bin 460 sosyal medya adresini incelemeye aldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 2 bin 468 sosyal medya adresi incelemeye alındı, yasa dışı faaliyette bulunduğu tespit edilen 387 internet sitesine erişim engellendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 2 bin 468 sosyal medya adresi incelemeye alındı, yasa dışı faaliyette bulunduğu tespit edilen 387 internet sitesine erişim engellendi.

İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Mart tarihlerinde yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 2 bin 468 sosyal medya/URL adresinde inceleme ve araştırma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 262, müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 124 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na, Oltalama/Phishing metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen bir internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek erişimi engellendi.

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Jandarma, 31 Mart, Ankara, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarma 1 ayda 2 bin 460 sosyal medya adresini incelemeye aldı - Son Dakika


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