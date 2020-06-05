Jandarma 315 kök Hint keneviri ele geçirdi - Son Dakika

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 19 Mayıs ilçesinde izinsiz ekilen 315 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bilgi üzerine Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden Y.D. isimli şahsın evinin bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan aramada evin bahçesinde fasulyelerin arasında ekilmiş vaziyette 315 adet 10 cm ile 20 cm boyutları arasında Hint kenevirleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - SAMSUN