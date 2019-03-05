Son Dakika Haberleri: Jandarma Alay Komutanı Çömez, Akut Üyelerine Eğitim Verdi

Jandarma Alay Komutanı Çömez, Akut Üyelerine Eğitim Verdi

1 saat önce

Afyonkarahisar İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez, AKUT Afyonkarahisar ekibine harita ve pusula kullanımı, navigasyon ve doğada arama-kurtarma konularında teorik eğitimler verdi.

Jandarma Alay Komutanı Çömez, Akut Üyelerine Eğitim Verdi, System.String[]
Afyonkarahisar İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez, AKUT Afyonkarahisar ekibine harita ve pusula kullanımı, navigasyon ve doğada arama-kurtarma konularında teorik eğitimler verdi.

Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez'in deneyimlerinden faydalanan ekip üyeleri uygulamaya yönelik, haritada konum belirleme, koordinat bildirme ve belirtilen koordinatlara en kısa sürede ulaşma gibi teknik konularda pratik bilgiler edindi. Eğitime 30 AKUT gönüllüsü katıldı. Verimli geçen eğitimden sonra AKUT gönüllüleri Albay Çömez'e teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:07 Kaynak: İHA

Afyon, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yetkili Olmayan Fatura Merkezlerine Dikkat: Paranız Boşa Gidebilir Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı

Trafikte Yeni Dönem! Yaya ve Okul Geçitlerine "Önce Yaya" Görselleri Çizilecek Dev Turna Balığını Gören Vatandaşlar Fotoğraf Çektirmek İçin Birbiriyle Yarıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 13:04:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Alay Komutanı Çömez, Akut Üyelerine Eğitim Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]