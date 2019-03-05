Jandarma Alay Komutanı Çömez, Akut Üyelerine Eğitim Verdi
1 saat önce
Afyonkarahisar İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez, AKUT Afyonkarahisar ekibine harita ve pusula kullanımı, navigasyon ve doğada arama-kurtarma konularında teorik eğitimler verdi.
Afyonkarahisar
İl Jandarma
Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez, AKUT Afyonkarahisar ekibine harita ve pusula kullanımı, navigasyon ve doğada arama-kurtarma konularında teorik eğitimler verdi.
Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez'in deneyimlerinden faydalanan ekip üyeleri uygulamaya yönelik, haritada konum belirleme, koordinat bildirme ve belirtilen koordinatlara en kısa sürede ulaşma gibi teknik konularda pratik bilgiler edindi. Eğitime 30 AKUT gönüllüsü katıldı. Verimli geçen eğitimden sonra AKUT gönüllüleri Albay Çömez'e teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:07 Kaynak: İHA
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