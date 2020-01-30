Jandarma'dan kaçak sigara ve içki operasyonu - Son Dakika

Jandarma'dan kaçak sigara ve içki operasyonu
6 saat önce
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Mucur ilçesinde 600 paket kaçak sigara ve içki ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:01 Kaynak: İHA
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Mucur ilçesinde 600 paket kaçak sigara ve içki ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre Mucur ilçesi Kurugöl mevkinde alınan ihbar sonrası jandarma ekipleri operasyon düzenledi. 62 plakalı otobüste yapılan aramalar sonucunda K.A., isimli şahsa ait 600 paket kaçak sigara, 7 şişe kaçak olduğu belirlenen viski ele geçirildi. Jandarma birimleri tarafından gözaltına alınan K.A., adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR
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