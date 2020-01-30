Jandarma'dan kaçak sigara ve içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan kaçak sigara ve içki operasyonu - Son Dakika

Jandarma'dan kaçak sigara ve içki operasyonu

6 saat önce

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Mucur ilçesinde 600 paket kaçak sigara ve içki ele geçirdi.

Jandarma'dan kaçak sigara ve içki operasyonu, System.String[]

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Mucur ilçesinde 600 paket kaçak sigara ve içki ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre Mucur ilçesi Kurugöl mevkinde alınan ihbar sonrası jandarma ekipleri operasyon düzenledi. 62 plakalı otobüste yapılan aramalar sonucunda K.A., isimli şahsa ait 600 paket kaçak sigara, 7 şişe kaçak olduğu belirlenen viski ele geçirildi. Jandarma birimleri tarafından gözaltına alınan K.A., adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Jandarma, Kırşehir, Mucur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kırşehir ölü domuzu otomobiliyle sürükleyen sürücüye 264 lira para cezası-arşiv
Köye gelen jandarmayı gören genç "Beni tutuklamaya geldiler" deyip intihar etti 25 kiloluk aynalı sazan balığı görenleri şaşkına çevirdi Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 23:50:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma'dan kaçak sigara ve içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]