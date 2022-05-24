Jandarma ekipleri 40 kilo salep soğanına el koydu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobil jandarma tarafından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 40 kilogram salep soğanı ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ketenciler Köyü'nde devriye görevi yaptığı sırada şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil sür süre devam eden kovalamacanın ardından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 40 kilogram salep soğanı tespit edilerek muhafaza altına alındı.

Otomobilde bulunan 2 kişi hakkında tutanak tutan jandarma ekipleri, ele geçirilen 40 kilogram salep soğanını Kdz. Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parkları Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ZONGULDAK