Son Dakika Haberleri: Jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirini 2 kilo esrarla yakaladı
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Jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirini 2 kilo esrarla yakaladı

1 saat önce

Elazığ'da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirini 2 kilo esrarla yakaladı, System.String[]
Elazığ'da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Jandarmanın yaptığı çalışmada Maden İlçesi Işıktepe Köyü Göl mevkiinde uyuşturucu madde ticareti yapan N.Ö. isimli şahıs tespit edildi. Düzenlenen operasyon da şüpheli gözaltına alındı, evinde yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere Jandarmaya götürüldü. - ELAZIĞ
Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:43 Kaynak: İHA
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