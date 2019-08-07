Jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirini 2 kilo esrarla yakaladı
1 saat önce
Elazığ'da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:43 Kaynak: İHA
'da Jandarma
ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Jandarmanın yaptığı çalışmada Maden İlçesi Işıktepe
Köyü Göl mevkiinde uyuşturucu madde ticareti yapan N.Ö. isimli şahıs tespit edildi. Düzenlenen operasyon da şüpheli gözaltına alındı, evinde yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere Jandarmaya götürüldü. - ELAZIĞ
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