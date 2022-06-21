Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yukarı Nasırlı köyünde kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alınması üzerine, bölgede planlı ve titiz çalışma yaptı. Belören beldesi Ellezgani mevkiindeki arazide yapılan arama sonucunda üzüm bağı içerisinde gizlenmiş vaziyette 227 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Adıyaman, Gölbaşı, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma ekipleri üzüm bağında kenevir ele geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.