Jandarma ekipleri üzüm bağında kenevir ele geçirdi - Son Dakika
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Jandarma ekipleri üzüm bağında kenevir ele geçirdi

21.06.2022 11:26
Jandarma ekipleri üzüm bağında kenevir ele geçirdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzüm bağları arasına ekilen kenevir bitkisi jandarma tarafından ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzüm bağları arasına ekilen kenevir bitkisi jandarma tarafından ele geçirildi.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yukarı Nasırlı köyünde kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alınması üzerine, bölgede planlı ve titiz çalışma yaptı. Belören beldesi Ellezgani mevkiindeki arazide yapılan arama sonucunda üzüm bağı içerisinde gizlenmiş vaziyette 227 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli süreç devam ederken, ele geçirilen kenevir bitkileri imha edildi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Adıyaman, Gölbaşı, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri üzüm bağında kenevir ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma ekipleri üzüm bağında kenevir ele geçirdi - Son Dakika
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