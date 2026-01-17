Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşları Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgilendirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Erçek Mahallesi'ndeki yol kontrol ve arama noktasında faaliyet gerçekleştirildi.
Ekipler, durdurdukları araçlardaki vatandaşları KADES konusunda bilgilendirdi, broşür dağıttı.
Son Dakika › Güncel › Jandarma KADES Bilgilendirmesi Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?