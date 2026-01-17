Jandarma KADES Bilgilendirmesi Yaptı

Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşları Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Erçek Mahallesi'ndeki yol kontrol ve arama noktasında faaliyet gerçekleştirildi.

Ekipler, durdurdukları araçlardaki vatandaşları KADES konusunda bilgilendirdi, broşür dağıttı.