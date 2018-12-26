Jandarma Kavşağında Kaza: 1 Yaralı
12 dakika önce
Manisa'nın Kula ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Manisa
'nın Kula
ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir- Ankara
D300 karayolu Jandarma
Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak
istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Mustafa Ö. idaresindeki 64 DR 034 plakalı araç ile şehir merkezinden D300 karayoluna çıkmak isteyen Yusuf B. idaresindeki 45 ABE 020 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan 45 ABE 020 plakalı araç sürücüsü Yusuf B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Yusuf B., Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MANİSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:53 Kaynak: İHA
Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral, Sette Kaza Geçirdi!
Kırşehir'de Yolcu Otobüsü Devrildi
Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı
Ataköy-Bahçelievler Metro Durakları Arasındaki İntihar Nedeniyle Seferler Durduruldu