Son Dakika Haberleri: Jandarma Kavşağında Kaza: 1 Yaralı

Jandarma Kavşağında Kaza: 1 Yaralı

12 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Jandarma Kavşağında Kaza: 1 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Jandarma Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Mustafa Ö. idaresindeki 64 DR 034 plakalı araç ile şehir merkezinden D300 karayoluna çıkmak isteyen Yusuf B. idaresindeki 45 ABE 020 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan 45 ABE 020 plakalı araç sürücüsü Yusuf B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Yusuf B., Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:53 Kaynak: İHA

Kula, Manisa, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral, Sette Kaza Geçirdi! Kırşehir'de Yolcu Otobüsü Devrildi

Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı Ataköy-Bahçelievler Metro Durakları Arasındaki İntihar Nedeniyle Seferler Durduruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:05:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Kavşağında Kaza: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]