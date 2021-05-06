Jandarma Nisan ayında terör örgütü suçlarından 6 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Jandarma Nisan ayında terör örgütü suçlarından 6 kişiyi yakaladı

06.05.2021 11:04
Jandarma Nisan ayında terör örgütü suçlarından 6 kişiyi yakaladı, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Nisan 2021 dönemi faaliyetleri kapsamında; PKK/KCK terör örgütü suçlarından 6 kişi, UYAP aranması bulunan 180 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Nisan 2021 dönemi faaliyetleri kapsamında; PKK/KCK terör örgütü suçlarından 6 kişi, UYAP aranması bulunan 180 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından 46 kasten yaralama olayında 55 şüpheli yakalandı. 16'sı evden, 6'sı bağ, bahçe ve tarladan, 3'ü otodan, 2'si kamu, kurum ve kuruluşlarından, 2'si inşaattan, 1'i işyerinden, 2'si kablo, 2'si hayvan, 2'si oto, 2'si motosiklet hırsızlığı ve 9'u dolandırıcılık olayı olmak üzere toplam 47 olayda 36 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 4 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 11 kullanmak için uyuşturucu madde satın almak/bulundurmak/kullanmak, 4 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet, 3 resmi ve özel belgede sahtecilik, 1 parada sahtecilik ve 2 '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamındaki suçlar olmak üzere 25 olayda toplam 45 şüpheli yakalandı. İcra edilen kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda; 20 gram esrar, 22 gram metamfetamin, 25 gram bonzai, 229 adet sentetik hap, 27 adet tarihi eser, 2 adet sahte belge ve 11 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Terör ile mücadele kapsamında; 'PKK/KCK' terör örgütü suçlarından 12 olayda 12 şüpheliden 6'sı yakalandı. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 5 şahsın arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 180 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 29 aile hakkında 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali'nden işlem yapıldı. Sokakta dilendirilen çocukların tespiti durumunda 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' ve 'Kabahatler Kanununun 33'ünücü maddesi' gereğince işlem yapıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerince Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla etkin mücadele edebilmek için yapılan denetimlerde; 20 kişiye maske takmamak, 17 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak, 148 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, 4 kişiye karantina kuralını ihlal ve 1 işyerine idari para cezası işlemi yapıldı. Emniyet ve asayişin temini maksadıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında; sorgulaması yapılan 3 bin 137 şahıstan 4'ü yakalandı, 179 umuma açık işyerinin kontrolü yapıldı. 2 kişiye maske takmamak ve 7 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçlarından idari para cezası işlemi yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, Nisan, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Nisan ayında terör örgütü suçlarından 6 kişiyi yakaladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor Kolombiya'da hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi ölürken, onlarca insan kayboldu Kolombiya'da hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi ölürken, onlarca insan kayboldu Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var

Son Dakika Haberleri
12:04 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor
12:02 Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var
11:58 Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler
11:51 Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim
11:35 Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil
11:28 Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü
11:26 Fenerbahçe Yöneticisi Pirşen: Alanya maçı için karar derbiden önce açıklansın
11:12 Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor
10:37 Ali Koç kararını verdi! Teknik adamlık ve sportif direktörlük 2024'e kadar Emre Belözoğlu'na emanet
10:34 WhatsApp'ta tartışmalı gizlilik sözleşmesini onaylamak için son gün 15 Mayıs!
Kalben, Kalben, "Zayıflasan on numara kadınsın" diyen takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı         
12:11
Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor         
12:04
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim         
11:52
Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil         
11:36
Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü         
11:28
Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor!         
11:10
Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı         
10:51
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu         
10:26
Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir         
10:15
242 yıllık perakende devi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor 242 yıllık perakende devi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor         
09:59
Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar! Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar!         
09:52
Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu         
09:51
Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında         
09:28
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 12:20:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma Nisan ayında terör örgütü suçlarından 6 kişiyi yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement