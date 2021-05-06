Jandarma Nisan ayında terör örgütü suçlarından 6 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Nisan 2021 dönemi faaliyetleri kapsamında; PKK/KCK terör örgütü suçlarından 6 kişi, UYAP aranması bulunan 180 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından 46 kasten yaralama olayında 55 şüpheli yakalandı. 16'sı evden, 6'sı bağ, bahçe ve tarladan, 3'ü otodan, 2'si kamu, kurum ve kuruluşlarından, 2'si inşaattan, 1'i işyerinden, 2'si kablo, 2'si hayvan, 2'si oto, 2'si motosiklet hırsızlığı ve 9'u dolandırıcılık olayı olmak üzere toplam 47 olayda 36 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 4 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 11 kullanmak için uyuşturucu madde satın almak/bulundurmak/kullanmak, 4 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet, 3 resmi ve özel belgede sahtecilik, 1 parada sahtecilik ve 2 '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamındaki suçlar olmak üzere 25 olayda toplam 45 şüpheli yakalandı. İcra edilen kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda; 20 gram esrar, 22 gram metamfetamin, 25 gram bonzai, 229 adet sentetik hap, 27 adet tarihi eser, 2 adet sahte belge ve 11 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Terör ile mücadele kapsamında; 'PKK/KCK' terör örgütü suçlarından 12 olayda 12 şüpheliden 6'sı yakalandı. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 5 şahsın arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 180 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 29 aile hakkında 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali'nden işlem yapıldı. Sokakta dilendirilen çocukların tespiti durumunda 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' ve 'Kabahatler Kanununun 33'ünücü maddesi' gereğince işlem yapıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerince Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla etkin mücadele edebilmek için yapılan denetimlerde; 20 kişiye maske takmamak, 17 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak, 148 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, 4 kişiye karantina kuralını ihlal ve 1 işyerine idari para cezası işlemi yapıldı. Emniyet ve asayişin temini maksadıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında; sorgulaması yapılan 3 bin 137 şahıstan 4'ü yakalandı, 179 umuma açık işyerinin kontrolü yapıldı. 2 kişiye maske takmamak ve 7 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçlarından idari para cezası işlemi yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ