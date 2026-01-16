Jandarma personeline hakaret eden CHP milletvekili hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Jandarma personeline hakaret eden CHP milletvekili hakkında suç duyurusu

16.01.2026 13:13
Şehit ve gazi aileleri, jandarma personelini hakaret içerikli ifadelerle hedef alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Suat Özçağdaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türk jandarmasının; bu milletin huzuru, bu vatanın birliği ve devletin bekası için canını ortaya koyan, gece gündüz demeden dağda, ovada, sınırda görev yapan şerefli bir teşkilat olduğunu ifade eden şehit ve gazi aileleri, şehit kanıyla yoğrulmuş bu asil üniformayı taşıyan kahramanları, insanlık suçu işleyen ordularla kıyaslamanın akıl tutulması değil, açık bir art niyet olduğunu dile getirdi. Şehit ve gazi aileleri adına açıklama yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, jandarma personelinin arkasında aziz milletin duası, şehit analarının gözyaşı, gazilerin onuru olduğunu söyledi. Gündüz, "O üniformaya uzanan her dil, bu milletin vicdanında mahkum olur. Hiç kimse, siyasi kimliğinin arkasına sığınarak Türk jandarmasına hakaret etme cüretini gösteremez. Bu yapılan, sadece jandarmamıza değil; devlete, millete ve şehitlerimizin hatırasına açık bir saygısızlıktır. Bu tür hadsiz açıklamaların hesabı hem hukuk önünde hem de milletimizin vicdanında mutlaka sorulacaktır. Devletini hedef alan, güvenlik güçlerini itibarsızlaştırmaya çalışan hiçbir söylem karşılıksız kalmaz. Şehit ve gazi aileleri olarak CHP Milletvekili Suat Özçağdaş hakkında kahraman jandarma personelimize ettiği hakaretten dolayı suç duyurusunda bulunduk" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

