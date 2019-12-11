Jandarmadan Abant'ta kış lastiği uygulaması - Son Dakika
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Jandarmadan Abant'ta kış lastiği uygulaması

6 saat önce

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda jandarma ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.

Jandarmadan Abant'ta kış lastiği uygulaması, System.String[]

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda jandarma ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.

Jandarma trafik ekipleri tarafından tabiat parkının girişinde oluşturulan kontrol noktasında yapılan uygulamada 36 araç durdurularak kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrollerde 2 araca gerekli olan maddelerden cezai işlem uygulandı.

Ekipler, sürücülere araçlarında mutlaka kış lastiğinin bulunması gerektiğini, kış lastiğinin bulunmaması durumunda sürücülerin cezai işleme tabi olacaklarını söyledi.

Jandarma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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