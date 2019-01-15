Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Atık Kağıt Kampanyasına Destek

Jandarmadan Atık Kağıt Kampanyasına Destek

15 dakika önce

Kargı Cumhuriyet YBO özel eğitim sınıfı, 'Kağıt çöp değildir' sloganı ile atık kağıt toplama kampanyası başlattı.

Jandarmadan Atık Kağıt Kampanyasına Destek, System.String[]
Kargı Cumhuriyet YBO özel eğitim sınıfı, 'Kağıt çöp değildir' sloganı ile atık kağıt toplama kampanyası başlattı.

Atık kağıtların yeniden değerlendirilmesinin amaçlandığı kampanya kapsamında kurumları ziyaret eden öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret ederek kampanya ya destek istediler. Ziyarete Cumhuriyet YBO Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenleri Hatice Akpınar ve İsa Baz'da katıldı.

İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Sedat Özmen tarafından karşılanan öğrenciler kampanyaları hakkında Özmeni bilgilendirdiler. Kampanya'nın çok anlamlı olduğunu ifade eden İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Sedat Özmen öğrencilere kampanyaya destek verecekleri sözünü verdi.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığını gezen öğrenciler, askerlik mesleğini tanıdılar. Jandarmanın kullandığı telsizleri inceleyen öğrenciler, çelik yelek ve miğfer ile nöbet tutarak, jandarmanın devriye araçlarına bindirildi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen komutan Özmen öğrenciler ikramlarda bulunarak ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:46 Kaynak: İHA

Kargı, Jandarma, Güncel
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